Altenburger Land. Das ist im Altenburger Land zur Zeit wichtig. Eine Ausstellung wird eröffnet, eine Band kommt nach Schmölln und die Polizeimeldung.

Unfallflucht in Altenburg

Altenburg. Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Dienstag gegen 9 Uhr in der Wallstraße. Ein älterer männlicher Fahrzeugführer hatte beim Ausparken mit einem Pkw mit Anhänger mehrfach einen anderen abgestellten Pkw gerammt und dabei einen Sachschaden verursacht. Trotzdem entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0045852/2024 entgegen.

Künstlerin zeigt erstmals ihre Werke in Gößnitz

Gößnitz. Am Dienstag, dem 27. Februar, wird um 18 Uhr die Ausstellung von Birgit Mehner mit dem Titel „MEER und MEHR“ im Sitzungssaal des Rathauses Gößnitz eröffnet.

Birgit Mehner wohnt in Glauchau und ist seit 2014 Mitglied des Kunstvereins der Stadt Glauchau sowie des Zeichenzirkels „Johannes Feige“. Grundlagen für die Malerei hat sie sich im Abendstudium (1974 – 1977) der Hochschule für Bildende Künste Dresden/Oederan angeeignet. In Chemnitz, Glauchau und Meerane stellt die Künstlerin regelmäßig ihre Bilder in Einzel-und Gruppenausstellungen aus. Nun ist eine kleine Auswahl ihrer Bilder erstmalig in der Rathausgalerie Gößnitz zu sehen.

Tom Petty Tribute im MusicClub Schmölln

Schmölln. Am Samstag, dem 2. März ist mit der Tom- Petty- Tribute- Band „Wildflowers“ ein rockig groovendes Musikerlebnis der besonderen Art im MusicClub Schmölln zu erwarten. Die Band, die sich dem musikalischen Erbe des 2017 verstorbenen amerikanischen Sängers und Gitarristen Tom Petty verschrieben hat, ist hochkarätig besetzt. Mit dem Gitarristen Tobias Hillig und dem Schlagzeuger Toni Wendenburg sowie mit Bernd Witte, Gesang, Rene Bock am Bass und Michael Jencio an den Tasten ist eine gut eingespielte Band am Start.

Beginn 21 Uhr/ Einlass ab 19.30 Uhr

Tickets unter: https://www.musicclub-sln.de/