Altenburger Land. Neue Fahrbahndecke für Crimmitschauer Straße in Schmölln. Einladung zum Kaffeeklatsch und zu weiteren Veranstaltungen im Altenburger Land.

Der Straßenbau unter Regie des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr in Schmölln geht weiter. Und wieder trifft es eine der Hauptverkehrsadern im Herzen der Stadt Schmölln. Ab 25. März bis voraussichtlich 8. April wird die Crimmitschauer Straße voll gesperrt. Grund dafür: Die Fahrbahndecke wird saniert. Das betrifft den Bereich vom Abzweig Lohsenstraße bis Höhe Betonwerk. Für den gesperrten Bereich gibt es drei Umleitungsvarianten: über Kummer, Schmölln Nord und Schmölln Süd.

Naturkundemuseum Altenburg lädt zum Vormittag mit Tierpräparatorin

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Naturkunde für Kinder“ am Sonntag, 10. März, ist die Frohburger Tierpräparatorin Lydia Mäder im Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg zu Gast und wird das Geheimnis um die Entstehung eines Tierpräparates lüften. Auf oft gestellte Fragen vor allem der jüngsten Museumsbesucher, wie „Sind die Augen echt?“, „Was wird denn in das Tier hineingestopft?“, „Sind die Knochen noch alle drin?“, hält die Expertin Antworten bereit und demonstriert vor den Augen der Kinder an einem vorbereiteten Tier die verschiedenen Arbeitsschritte. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und dauert ca. 2 Stunden.

Erster öffentlicher Kaffeeklatsch in Nöbdenitz

Der Ortsverschönerungsverein Nöbdenitz lädt zum Kaffeeklatsch. Die erste Veranstaltung dieser Art findet am Sonnabend, 2. März, ab 14 Uhr statt. Ort des Geschehens ist das Sportlerheim in Nöbdenitz. Der Eintritt ist frei. Neben Kaffee, Kuchen und Torte wird auch Kultur geboten, heißt es aufseiten des Veranstalters.

Frühjahrsblüher im Botanischen Garten bestaunen

Am Sonntag, 3. März, von 10 bis 16 Uhr gibt es im Botanischen Erlebnisgarten Altenburg eine Sonderöffnung. An diesem Sonntag können die Besucher den Erlebnisgarten und seine Frühblüher bestaunen. Schon jetzt grünt und blüht es an vielen Ecken.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land