Altenburger Land. Wichtiges: Was in Altenburg gestohlen wurde, wo es Verletzte gab, ein interessanter Kurs an der VHS und Informationen zur Wahl.

Verkehrsunfall mit Verletzten in Gerstenberg

Gerstenberg. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 28. Februar gegen 8:20 Uhr auf der Landstraße 1355 zwischen Gerstenberg und Windischleuba. Eine 71-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw VW beim Abzweig Zschaschelwitz auf die Landstraße auf und missachtete dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw Honda. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und teilweise in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrzeugführer mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten an der Unfallstelle kam es auf der L1355 zu Verkehrsbehinderungen.

Moped in Altenburg gestohlen

Altenburg. Ein am Straßenrad abgestelltes Moped der Marke Simson wurde im Zeitraum vom 22. Februar bis 28. Februarin der Wenzelstraße entwendet. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Altenburger Polizei unter Angabe der Bezugsnummer 0054119/2024 entgegen. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet

Kurs „Letzte Hilfe“ an der Volkshochschule Altenburg

Altenburg. Die Volkshochschule Altenburger Land bietet am Mittwoch, dem 20. März, von 17 Uhr bis 20.30 Uhr, einen Kurs zum Thema „Letzte Hilfe“ an. Unter der Überschrift „Am Ende wissen, wie es geht“ informiert Kursleiterin Josepha Schmid vom Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst für Altenburg und Umgebung über viele Aspekte rund um das das Lebensende und das Sterben als normalen Teil des Lebens. Vermittelt werden Basiswissen und Orientierungen zur Linderung von Beschwerden, der Begleitung im Sterbeprozess, zu Möglichkeiten des Abschiednehmens und zu rechtlichen Fragen.

Der Kurs richtet sich an alle Menschen, die sich über die Themen Sterben, Tod und Trauer informieren möchten. Die Teilnahme ist zu einem Entgelt von 14,90 Euro möglich. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule in ihren Geschäftsstellen, telefonisch unter 03447 507928 sowie online unter www.vhs-altenburgerland.de entgegen.

Frist zum Einreichen der Wahlvorschläge läuft: Im Mai finden die Kommunalwahlen im Landkreis Altenburger Land statt

Altenburg. Am 26. Mai finden im Altenburger Land die Kommunalwahlen statt.

Seit dem 26. Februar können Kandidatenvorschläge für die Kreistags- und Landratswahl im Landratsamt eingereicht werden. Die Frist endet am 12. April um 18 Uhr. „Die Vorprüfung der eingegangenen Wahlvorschläge erfolgt unverzüglich, um festgestellte etwaige Mängel noch beseitigen zu können“, erklärt Elisabeth Bergner, Kreiswahlleiterin. Die Sitzung des Wahlausschusses findet am 23. April statt.

Zeitgleich am 26. Mai werden auch alle Gemeinde- und Stadträte neu gewählt. Darüber hinaus stehen im Altenburger Land in den Städten Altenburg und Gößnitz sowie in den Gemeinden Gerstenberg, Jonaswalde, Ponitz und Rositz die Bürgermeister-Wahlen an. Die Wahlvorschläge dafür werden bei der zuständigen örtlichen Wahlleitung eingereicht. Das ist erst möglich, nachdem in den Kommunen die Aufforderung zum Einreichen der Wahlvorschläge ortsüblich öffentlich bekanntgemacht wurde. Dies darf frühestens drei Monate vor der Wahl und muss spätestens am 58. Tag vor der Wahl, das ist in dem Fall der 29. März, erfolgen. Auch diese Wahlvorschläge können danach bis spätestens zum 44. Tag vor der Wahl (12. April), 18 Uhr, eingereicht werden.

Kontakt: Landratsamt Altenburger Land Kreiswahlbüro Wahlleiterin Elisabeth Bergner Tel.: 03447 586-394, stellv. Wahlleiter Knut Wesser Tel.: 03447 586-770 E-Mail: kreiswahlleiter@altenburgerland.de.