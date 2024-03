Nobitz. Ein Wohnhaus in Noblitz ist in der Nacht zu Montag komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

In Nobitz kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Wohnhausbrand auf dem Gelände eines Dreiseithofs. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert

Gegen 22 Uhr wurden die Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Wohnhausbrand nach Wilchwitz bei Nobitz alarmiert. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert

Kurze Zeit später stand das betroffene Haus bereits im Vollbrand. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert