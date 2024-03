Kosma/ Altenburger Land. Ausverkaufte Sportparty am Wochenende im Altenburger Land: Sportler-Ehrungen, tolle Showacts und Tanz für alle bis in die Nacht.

Am Wochenende wurde es im Altenburger Land wieder sportlich: Es wurden die Sportler und Sportlerinnen des Jahres geehrt. Für die 30. Sportparty des Kreissportbundes Altenburger Land im Kulturhof Kosma konnten zuvor Tickets für 24,90 Euro erworben werden. „Die Karten gab es beim Veranstalter Kreissportbund Altenburger Land (KSB) zu kaufen, inzwischen sind wir ausverkauft.“, informierte Ulf Schnerrer vom Kreissportbund Altenburger Land bereits vor der Veranstaltung. Wer keine Karte mehr bekommen hatte oder einfach nur feiern wollte, der konnte noch eine „Abendkarte Tanz & Party“ zum Preis von 8 Euro erwerben. Einlass war nach dem offiziellen Teil (ab 21.15 Uhr). Der offizielle Teil beeinhaltete ein zweistündiges Programm, bei dem sich Showacts und die Ehrung der jeweiligen Sportlerwahl-Kategorien abwechselten. Danach ging es in den Party-Teil mit Band und DJ über.

„Die Sportparty findet immer einmal im Jahr – immer im März - statt, das ist schon Tradition. Sie gibt die Ergebnisse der von Januar bis März stattfindenden Sportlerwahl bekannt: Wer wurde Sportler/Übungsleiter/Mannschaft des Jahres 2023“, heißt es. Am Samstag wurden dann jeweils fünf Kandidaten oder Kandidatinnen aus folgenden sechs Kategorien geehrt: Sportler/Sportlerin, Mannschaft, Nachwuchsmannschaft, Nachwuchssportlerin, Nachwuchssportler und Übungsleiter/Übungsleiterin.

Vor Ort waren in Kosma knapp 500 Gäste aus „der Sportfamilie“, wie Ulf Schnerrer sie nennt. Das waren neben den Geehrten und ihren Unterstützern/Vereinen/Familien dann auch Prominente aus Politik und Gesellschaft, beispielsweise Sponsoren oder Sportverbände. „In der Größenordnung ist es die einzige Veranstaltung des Kreissportbundes Altenburger Land“, heißt es.

Den ersten Platz in der Kategorie „Sportler/ Sportlerin“ hat so beispielsweise Florian Näbelung vom FSV Meuselwitz mit insgesamt 3480 Stimmen einschließlich Jurystimmen belegt. In der Kategorie „Mannschaft“ belegte das 2. Damen-Team vom Volleyball Club Altenburg mit 3019 Stimmen. Die kompletten Ergebnisse sind nachfolgend aufgelistet. In Klammern stehen jeweils die erreichten Stimmen.

Ergebnisse/Stimmen für den Sportler/ der Sportlerin des Jahres 2023

Kategorie Sportler/in

1 Florian Näbelung vom FSV Meuselwitz (3480)

2 Kristin Marks vom Kegelsportverein Rositz (2930)

3 Silvio Täuscher vom PSV Schmölln (2267)

4 Hanno Tettenborn vom SV Schmölln 1913 (2203)

5 Celia Caron Hoffmann (Ponitz) vom Post SV Chemnitz (1168)

Kategorie Mannschaft

1 2. Damen Team vom Volleyball Club Altenburg (3019)

2 Standardformation vom 1. TSC Schwarz-Gold Altenburg (2811)

3 1. Damen Team vom LSV Ziegelheim (2498)

4 Handicap Mannschaft vom Kegelsportverein Rositz (1971)

5 Spielleute Union „Frisch voran“ vom SG Schmölln/Gössnitz (1311)

Kategorie Nachwuchssportler

1 Jonas Dittel vom LSV Schmölln (3466)

2 Karl Stanik von der Bogensportgemeinschaft Thüringen Altenburg (2282)

3 Chris Erik Formella vom Kampfsportverein Altenburg (2204)

4 Florian Harnisch vom LV Meuselwitz (1928)

5 Alexander Henze vom SKD Sakura Meuselwitz (1436)

Kategorie Nachwuchssportlerin

1 Vanessa Geithel vom KSC Turbine Schmölln (2979)

2 Liv-Gretha Kern vom LSV Schmölln (2792)

3 Matilda Petersen vom SV Einheit Altenburg (2014)

4 Alexa Pruß vom PSV Schmölln (1877)

5 Marleen Jost von der Bogensportgemeinschaft Thüringen Altenburg (1518)

Kategorie Nachwuchsmannschaft

1 U15 Team Radball vom SV 1949 Langenleuba-Niederhain (3250)

2 4 x 100m Staffel weiblich U14 vom LSV Schmölln (3055)

3 U15 Team weiblich vom TSV 1876 Nobitz (2128)

4 U14 Team Schach vom Meuselwitzer Schachverein (1549)

5 4 x 100m Staffel weiblich U16 vom LV Meuselwitz (1196)

Kategorie Übungsleiter

1 Marco Ladendorf vom Volleyball Club Altenburg (2972)

2 Henriette Schaller vom 1. TSC Schwarz-Gold Altenburg (2878)

3 Lothar Albrecht vom Kegelsportverein Rositz (2319)

4 Marlies Trompke vom SV Bohra (1536)

5 Laurin Jeßnitzer vom SV Lok Altenburg (1431)