Trotz Bombenentwarnung im Altenburger Land versammeln sich über 100 Kräfte in Meuselwitz an der Schnaudertalhalle zur Einrichtung eines Ersatzunterbringungsobjektes. Kurz nach 7 Uhr morgens, am 23. März, ist die Schnaudertalhalle bis auf den Teppich, der schon vorsorglich für die Bombenevakuierung gelegt wurde, noch jungfräulich. © Funkemedien Thüringen | Tina Puff