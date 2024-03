Kräuter-, Rotwein-, Weißwein-, Apfel- und Walnussessig (von links) – der Zweite von rechts soll es sein. Apfelessig hilft angeblich beim Abnehmen, ist in zahlreichen Meldungen in sozialen Netzwerken und Berichten in Medien zu erfahren. Doch die Experten im Altenburger Land sind skeptisch. © dpa-tmn | Andrea Warnecke