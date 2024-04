Altenburg. Mit diesen Veranstaltungen, Terminen, Meldungen geht es in die kommende Woche

Auf einen Kaffee mit Gregor Gysi

Am Montag, 8. April 2024, lädt 16 Uhr Die Linke. Kreisverband Altenburger Land zu einem Gespräch mit Gregor Gysi ein. Unter dem Titel „Auf einen Kaffee mit Gregor Gysi“ wird er Fragen zu Chancengleichheit und die Möglichkeiten für Menschen, Politik mitzugestalten sowie ihre Themen einzubringen, beantworten. Es soll darüber gesprochen werden, wie der Austausch zwischen Bürgern und Politikern auf Augenhöhe zur gelebten Praxis werden kann.

Kinderkleiderbörse in Nobitz

Am kommenden Sonnabend, 13. April, wird ab 9 Uhr in die Mehrzweckhalle nach Nobitz geladen. Dort findet bis 12 Uhr die Kinderkleiderbörse statt. Verkauft werde Kleidung für Babys, Kinder und Jugendliche sowie Babyausstattung und Spielsachen. Schwangere Frauen dürfen nach dem Vorzeigen des Mutterpasses bereits 8.45 Uhr einkaufen.

Grünschnittannahme

Auf der Fläche des Bauhofes der Gemeinde Nobitz in Garbus und bei der Agrar GmbH Ziegelheim erfolgt am Freitag, 12. April, und am Samstag, 13. April, jeweils von 8 bis 12 Uhr, die kostenfreie Annahme von Grünschnitt aus privaten Haushalten. Die maximale Anlieferung pro Haushalt beträgt 1,5 m³, das entspricht circa einem kleinen PKW-Anhänger. Angenommen werden: Grün-, Strauch- und Baumschnitt bis max. 15 cm Durchmesser, Grasschnitt, Laub, Blumen (ohne Topf, Draht, Folie oder Papier).

Ukrainische Kinder besuchen Märchenvorstellung im Theater

Einen ganz besonderen Nachmittag konnten 50 ukrainische Kinder mit ihren Eltern am Ostersamstag erleben. Der Altenburger Theaterverein hatte sie ins Theaterzelt zur Märchenvorstellung „Schneewittchen“ eingeladen. Mit viel Freude folgten die Kinder und auch die Erwachsenen dem Geschehen auf der Bühne. Das Märchen war den Kindern bekannt - die farbenfrohe und fröhliche Umsetzung gefiel. Besonders die Königin faszinierte - aber auch Schneewittchen und die Zwerge waren großartig. Eine wunderbare Idee des Theaters waren Autogrammkarten, die nach der Vorstellung von Schneewittchen und der Königin unterschrieben wurden. Alles in allem war es ein wunderbarer Nachmittag. Die ukrainischen Gäste hat es sehr gefallen. Der Theaterverein hat sie bereits für die neue Spielzeit ins Theater einladen.

An der Blauen Flut ist am 11. April gesperrt

Am kommenden Donnerstag, 11. April, kommt es zur Sperrung der Straße An der Blauen Flut in Altenburg. Grund für die Sperrung sind Kanalinspektionen.

Artur-Grosse-Weg gesperrt

In der Zeit von Montag, 8. April, bis voraussichtlich Freitag, 12. April, wird der Artur-Grosse-Weg in Altenburg gesperrt. Der Bodenbelag des Fußgängerweges, der vom Kleinen Teich zur Frauenfelsstraße führt, wird im Bereich der Fußgängerbrücke erneuert.

Abschnitt der Mittelstraße gesperrt

Aufgrund von Kanalinspektionen ist es erforderlich, die Mittelstraße im Abschnitt von Hausnummer 53 bis zur Sternstraße für den Zeitraum vom 8. bis voraussichtlich zum 15. April für den Fahrzeugverkehr zu sperren.

Sperrung Carl-von-Ossietzky-Straße wegen Steinbruch

Die Carl-von-Ossietzky-Straße in Altenburg musste in Höhe der Hausnummer 3 für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Grund für die Sperrung ist ein Straßeneinbruch. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 19. April andauern, heißt es aus der Stadtverwaltung.

