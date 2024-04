Lucka. Ein Ehepaar aus Lucka verlor mehrere tausend Euro an Betrüger. Diese gaben vor Polizeibeamte zu sein.

Am Dienstag klingelte das Telefon bei einem älteren Ehepaar in Lucka im Altenburger Land. Eine Polizistin sei am Apparat und teilte den Senioren mit, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht habe.

Um eine Strafe abwenden zu können, wurden das Ehepaar aufgefordert, eine hohe Geldsumme zu zahlen. Im guten Glauben, helfen zu können, ging das Ehepaar auf die Forderungen ein. Eine unbekannte Person holte am Dienstagnachmittag das Geld ab. Laut Polizeiinformationen handelte es sich um mehrere tausend Euro. Erst danach wurde dem Paar bewusst, dass sie von Betrügern ausgenutzt wurden und informierten die Polizei.

Die Kripo Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Der Geldabholer wurde wie folgt beschrieben: Es handelte sich dabei um einen Mann im Alter von circa 30 Jahren. Dieser war in Blau gekleidet und lief die Friedrich-Engels-Straße in Lucka entlang.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Die Polizei gab darüber hinaus noch eine Empfehlung zum Thema Telefonbetrug heraus:

Es handelt sich bei diesen Schockanrufen um eine Betrugsmasche. Gehen Sie bitte nicht auf die Forderungen ein - übergeben Sie keine Wertsachen an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson und informieren Sie bitte Ihre Polizei.

