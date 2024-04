Meuselwitz. Bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Meuselwitz wurde am Montag ein 22-Jähriger mit einem Messer verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit stark blutenden Verletzungen am Oberarm und Oberkörper ist am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 22-Jähriger in Meuselwitz ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Meldung der Polizei war der junge Mann zuvor in der Bahnhofsstraße mit einem 19-Jährigen in Streit geraten. Im Rahmen der Auseinandersetzung habe der Jüngere der beiden ein Messer gezogen und den Älteren erheblich verletzt.

Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde nach kurzer Fahndung in Meuselwitz angetroffen und festgenommen. Die Kripo hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red