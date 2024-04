Altenburger Land. Altenburger Land: Geburtstagsjubel und ein dreifaches Gut Wehr im Seniorenpark für ein Gößnitzer Urgestein.

Helmut Prüfer: 84. Jahre Mitgliedschaft.

Feuerwehr ehrt Urgestein.

Großes Hallo im Voigtschen Gut.

Großes Hallo gab es jetzt im AWO Seniorenpark Voigtsches Gut in Rositz. Der Grund: der Gößnitzer Helmut Prüfer lebt jetzt dort und feierte seinen 99. Geburtstag. Und zwar nicht ohne eine Abordnung seiner Heimatfeuerwehr aus Gößnitz.

Wie es sich gehörte, fuhren die Frauen und Männer aus der Pleißestadt am Geburtstag „ihres“ Helmuts in Rositz mit dem Feuerwehr-Mannschaftswagen vor.

Gößnitz ist Helmut-Prüfer-Stadt

„Seit sechs Jahren lebt unser Helmut in Rositz, nach Ende der Corona-Pandemie besuchten wir ihn dort im vergangenen Jahr erstmals. Endlich“, sagt Wolfgang Schnabel. Schnabel ist nicht nur Kamerad von Helmut Prüfer, sondern war viele Jahre lang auch Nachbar des Jubilars, der in der Gößnitzer Gartenstraße zu Hause war. Natürlich in einer Wohnung direkt über dem Domizil der Freiwilligen Feuerwehr Gößnitz. „Gößnitz ist Helmut-Prüfer-Stadt“, umreißt Wolfgang Schnabel dann auch das jahrzehntelange Wirken des 99-Jährigen in zahlreichen Vereinen und Organisationen. Unter anderem gehörte er nach der politischen Wende in der DDR zu jenen, die 1994 den heutigen Kreisfeuerwehrverband Altenburger Land mit aus der Taufe hoben.

Ein Leben für und mit der Feuerwehr

Helmut Prüfer selbst kommt inzwischen auf 84 Mitgliedsjahre in der Freiwilligen Feuerwehr Gößnitz. Geboren 1925, trat er als junger Mann der Freiwilligen Feuerwehr Gößnitz bei - und blieb ihr bis heute treu. Nach seiner aktiven Laufbahn gehörte er weiter zu den rührigen Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung.

Die Landesfeuerwehrschule Thüringen - damals noch in Zschachenmühle - besuchte Helmut Prüfer 1942. Danach folgten weitere Fortbildungen und Qualifizierungen, weshalb er zeit seines Lebens verschiedene Funktionen in der Gößnitzer Wehr und im Kreis Altenburger Land begleitete. Was Helmut Prüfer so viele Jahre in den Reihen der freiwilligen Feuerwehr hielt, brachte er 2010 anlässlich seiner 70-jährigen Mitgliedschaft so zum Ausdruck: „Die Kameradschaft untereinander, und dass die immer großgeschrieben wird.“

Was seine Kameradinnen und Kameraden aus der Feuerwehr Gößnitz 2025 unter Beweis stellen wollen. „Wenn Helmut seinen 100. Geburtstag feiert, kommen wir alle mit Mann und Maus und ordentlich Tamtam“, blickt Wolfgang Schnabel schon mal voraus.