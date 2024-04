Altenburger Land. Von Posaunenbläser bis Blues-Gewitter in Schmölln: Das sind aktuelle Termine für das Altenburger Land

Musikalischer Gottesdienst in Schmölln

Am kommenden Sonntag Kantate, 28. April, findet um 10.00 Uhr ein musikalischer Gottesdienst in der Schmöllner Stadtkirche statt. Der Bläserchor Schmölln-Großstöbnitz gestaltet den Gottesdienst musikalisch aus. Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Schmölln und der Bläserchor laden dazu ganz herzlich ein.

Ortschronistin hält Vortrag in Selkaer Kirche

Am Sonntag, 5. Mai, 18 Uhr, findet in der Kirche zu Selka ein Vortrag von der Ortschronistin Dorit Bieber statt. Sie hält einen Vortrag über den Ersten Weltkrieg. Konkret geht es um die Zeit des Krieges in Schmölln und Umgebung, vor allem die Auswirkungen auf die Bevölkerung, die Kriegshysterie und die Errichtung von Kriegsdenkmalen danach. Dazu lädt die Kirchgemeinde Weißbach herzlich ein. Der Einritt ist frei, um eine Spende für die weitere Sanierung der Dorfkirche wird gebeten.

Musikschule gastiert in der Kirche Heyersdorf

Am Sonnabend, 4. Mai, 17.00 Uhr wird die Musikschule Altenburger Land im Jahr ihres 70-jährigen Bestehens in der Kirche Heyersdorf ein Konzert geben.

Blues-Gewitter im MusicClub Schmölln

Mit dem Mike-Seeber-Trio gastiert am Freitag, 3. Mai, 21 Uhr ein renommiertes klassisches Bluesrocktrio im MusicClub Schmölln. Seeber selbst zählt zu den besonders kraftvollen deutschen Live-Gitarristen, die ihre leidenschaftliche Musikalität schon mit den ersten Takten auf das Publikum zu übertragen vermögen. In seinen Konzerten erzeugt er, gemeinsam mit Philipp Rösch am Bass und Tobias Ridder an den Drums, einen außergewöhnlichen Druck und brilliert gleichzeitig mit seiner virtuosen Spielweise. Als „Gewitter am deutschen Blueshimmel“ von der Fachpresse und den Fans bezeichnet, arbeitet Mike Seeber nicht nur mit den internationalen Standards, sondern bekennt sich deutlich zur Tradition der „Bye Bye Lübben City“-Generation und präsentiert damit auf einfühlsame Weise das Material, das ihm seine musikalischen Väter, etwa Bands wie Monokel, Engerling, Jonathan und Kerth, überlassen haben.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land