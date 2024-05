Altenburger Land. Der Tourismusverband Altenburger Land gibt neue spannende Tipps für das Wochenende. So viel ist jetzt in der Region zu erleben.

Viele Veranstaltungen am Wochenende im Altenburger Land.

Welche Ausflugstipps auch bei schlechterem Wetter Spaß machen.

Welchen Extra-Tipp der Tourismusverband Altenburger Land hat.

Das Wochenende steht vor der Tür und viele Familien im Altenburger Land überlegen wieder, was sie gemeinsam unternehmen möchten. Einige Tipps hat diese Zeitung in der vergangenen Zeit schon gegeben. Nun hat der Tourismusverband Altenburger Land e.V. noch weitere spannende Tipps für die Leser und Leserinnen, die nahezu bei jedem Wetter eine gute Idee sind.

Der Kulturhof Kleinmecka lädt Gäste ein.

1. Kultur-und Kunsthöfe im Altenburger Land

„Von Mai bis Oktober haben der Kulturhof Kleinmecka, der Kunsthof Niederarnsdorf und das Kulturgut Quellenhof jeden ersten Sonntag im Monat geöffnet. Der Kulturhof Kleinmecka bietet diesen Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr einen Kultursonntag mit Kaffee, Kuchen und Klavier. Auf dem Kunsthof Niederarnsdorf gibt’s 13 Uhr bis 18 Uhr einen Mal-Workshop mit Pflanzenfarben. Auf dem Kulturgut Quellenhof in Garbisdorf können Gäste von 13 Uhr bis 17 Uhr die multimediale Heimatstube besuchen. Auf allen drei Höfen herrscht ein herrlich idyllisches Bauernhof-Flair, welches die Gäste verzaubert“, sagt Mariana Graichen vom Tourismusverband Altenburger Land. Außerdem fragt sie: „Wie wäre es vielleicht mit einer Radtour, um die Hofbesuche miteinander zu verbinden?“

Das historische Sommerhaus im Botanischen Erlebnisgarten Altenburg.

2. Botanischer Erlebnisgarten Altenburg

Und ein weiterer Tipp für das kommende Wochenende oder freie Tage kommt direkt im Anschluss: „Mit dem Einzug des Wonnemonats Mai hat auch der Botanische Erlebnisgarten Altenburg seine Sommersaison eröffnet. Dienstags bis freitags ist der Garten von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet; samstags, sonntags und feiertags sogar 10 Uhr bis 17 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Schließung. Um eine Spende von zwei Euro pro Person wird zur Erhaltung des Kleinods gebeten.“ Das integrierte und historische Sommerhaus-Café öffnet zudem samstags, sonntags und feiertags von 11 Uhr bis 16 Uhr.

Auf dem Altenburger Friedhof.

3. Vogelstimmenführung in Altenburg

Zur einer weiteren Vogelstimmenführung, laut Mariana Graichen, lädt Mike Jessat Naturinteressierte am 4. Mai um 8 Uhr auf den Friedhof ein (Startpunkt Eingang Städtischer Friedhof): „Hier ist das Artenspektrum der gefiederten Frühlingssänger weitaus größer als im Schlosspark. Vielleicht erklingt auch schon das laute Staccato einer Nachtigall. Auch am Tag kann das Lied dieses ansonsten unscheinbaren Vogels vernommen werden. Die Männchen haben sich ein Brutrevier ausgesucht und versuchen ein Weibchen zu gewinnen. Klappt es nicht, dann zieht das Männchen weiter und versucht an einem anderen Ort sein Glück. Auf dem Altenburger Friedhof hat der Nachtigall-Mann schon des Öfteren Glück gehabt. Die dichten Büsche am hinteren Rand des Friedhofes sind in den vergangenen Jahren regelmäßig der Brutplatz der Nachtigall gewesen.“

4. Kabarett zum Mitgehen in Gößnitz

Am 4. Mai von 11 Uhr bis 14 Uhr findet das „Kabarett zum Mitgehen“ mit den Nörgelsäcken in Gößnitz statt. „Jenseits aller roten Teppiche verlassen die beiden Kabarettisten Markus Tanger und Carsten Heyn ihr Kabarett-Zuhause, gehen mit Spaß auf die Straße und machen die Thüringische Kleinstadt Gößnitz damit zur großen Bühne: So begibt sich die kultige Kabarett-Oma Isolde Schulze gemeinsam mit dem Altenburger Straßenkehrer auf einen satirischen Streifzug durch ihre Stadt, von der Insider behaupten, sie sei die wildeste Stadt in Thüringen. Tatsächlich überrascht die liebenswerte Stadt an der Pleiße mit charmanten Winkeln und vielen kuriosen Begebenheiten. 1253 erstmalig erwähnt und zeitig mit Schank- und Marktrecht ausgestattet, musste sich der kleine Ort in seiner wechselvollen Geschichte immer wieder gegen die Städte Altenburg und Schmölln behaupten. Das hat die Bürger bis heute geprägt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Denn kulinarisch entdecken Isolde und der Altenburger Straßenfeger mit ihren Gästen auf der dreistündigen Tour leckere regionale Spezialitäten“, informiert der Tourismusverband.

Die ortsansässige Fleischerei Stötzner und die Landmanufaktur Naturwunderbar sind auf der Strecke mit von der Partie und im Kabarett-Stammhaus warten zum Abschluss Kaffee und Landkuchen. Wer sitzen bleiben und genießen will, dem servieren die Kabarettisten gern auch noch Cocktails oder ein Glas Wein.

5. Blumen- und Pflanzenmarkt in Schmölln

„Was könnte bei diesem Wetter schöner sein als sich von bunten Pflanzen inspirieren zu lassen?“, fragt Mariana Graichen. So findet am Samstag, dem 4. Mai, in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr auf dem Schmöllner Marktplatz der Blumen- und Pflanzenmarkt statt. An diesem Tag erhalten Gäste die Möglichkeit, aus einem reichhaltigen Sortiment an Blumen und Grünpflanzen auszuwählen und Ihren Einkauf zur Bepflanzung von Gärten und Balkonen zu tätigen. „Mit dem Pflanzenmarkt wollen wir traditionell allen Bürgerinnen und Bürgern aus unseren regionalen Gartenbauunternehmen eine Vielzahl blühender Erzeugnisse präsentieren und eine fachmännische Beratung rund um das Thema Pflanzen zusichern“, heißt es von der Stadt Schmölln.

Und einen Tipp gibt die Tourismusexpertin den Leserinnen und Lesern dieser Zeitung noch mit: „Gerade hat auch die Sommer-Werbekampagne „DEIN Sommer-Moment im Altenburger Land“ begonnen, wo der Tourismusverband Altenburger Land e.V. kulturelle Ausflugstipps sowie Veranstaltungen für den Sommer in der Region bewirbt.“