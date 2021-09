Unbekannte zerstören zwölf Wahlplakate in Arnstadt

Arnstadt. In Arnstadt haben Unbekannte insgesamt zwölf Wahlplakate unterschiedlicher Parteien beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt derzeit zur Sachbeschädigung an mehreren Wahlplakaten in der Stadtilmer Straße in Arnstadt. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwölf Wahlplakate von Lichtmasten gerissen, an denen sie befestigt waren.

Die Plakate gehören zu unterschiedlichen Parteien. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0213173/2021) entgegen.

