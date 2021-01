31 Neuinfektionen in Wartburgregion - Inzidenzen sinken

Eisenach. In der Wartburgregion sind die Corona-Inzidenzen gesunken. Im Wartburgkreis lag sie bei 195, in Eisenach bei 139,6. Insgesamt gab es 31 Neuinfektionen.

31 Corona-Neuinfektionen meldet das RKI für die Wartburgregion: fünf in der Stadt Eisenach, 26 im Wartburgkreis. In der Stadt Eisenach wurden in den vergangenen sieben Tagen 59 Neuinfektionen registriert, damit liegt der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) bei 139,6. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Im Wartburgkreis kamen 232 Fälle hinzu, das ergibt einen Wert von 195,0. Im Eisenacher St. Georg-Klinikum sind 29 der planbaren 33 Intensivbetten belegt. Derzeit gibt es keinen Covid-Patienten im Krankenhaus, der auf der Intensivstation behandelt werden müsste. Auf den beiden Isolierstationen werden 34 Covid-Patienten betreut.

