Bus fährt in Eisenach in Kran: Rund 15.000 Euro Schaden

Am frühen Freitagnachmittag gegen 13.20 Uhr fuhr ein Omnibusfahrer auf der Eisenacher Katharinenstraße in Richtung Kasseler Straße. An der Baustelle in der Katharinenstraße befand sich ein Autokran am rechten Fahrbahnrand, dessen Ausleger in die Fahrbahn ragte.

Nach aktuellem Stand übersah laut Polizei der Busfahrer den Ausleger und kollidierte mit diesem. Im Bus befand sich neben dem Fahrer noch eine weitere Mitarbeiterin des Busunternehmens. Beide Personen blieben unverletzt.

Es entstand Schaden an beiden Fahrzeugen in geschätzter Höhe von insgesamt ca. 15.000 Euro. Der Bus und der Kran blieben fahrbereit. Es kam zu kurzen Verkehrsbehinderungen auf der Katharinenstraße.