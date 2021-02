Nach drei Tagen Schnee und Glätte: Schulbetrieb in Erfurt startet wieder

Die Notbetreuung an den Schulen sowie der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen starten am Donnerstag in Erfurt wieder. Das habe das Schulamt Mittelthüringen entschieden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. "Unser Amt für Gebäudemanagement hat die Schneelast auf den Dächern der Schulgebäude geprüft und abgesichert, dass alle Rettungswege frei sind", sagte Erfurts Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke).

Es seien auch ausreichend große Bewegungszonen auf den Schulhöfen gewährleistet. Diese seien nicht zuletzt wegen der Bestimmungen zum Infektionsschutz notwendig. "Es musste zunächst sichergestellt werden, dass die Kinder sich gefahrlos draußen aufhalten können", erklärte Hofmann-Domke.

