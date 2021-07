14-Jährige aus Gera wird seit Dienstag vermisst

Gera. Ein 14-jähriges Mädchen wird seit Dienstag vermisst. Jetzt bittet die Polizei um Hilfe und hat ein Foto des Mädchens veröffentlicht.

Seit Dienstag wird die 14-jährige Lena Hartwig aus Gera vermisst. Gegen 23.30 Uhr verließ sie nach Polizeiangaben von Donnerstag ihre Wohnanschrift in der Ruckdeschelstraße in Gera-Zwötzen und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Lena ist 14 Jahre alt

ca. 180 cm groß

wiegt ungefähr 75 kg

hat mittellange, wellige, dunkelblonde Haare

Hinweise zur Bekleidung von Lena liegen nicht vor.

Ein Foto des Mädchens hat die Polizei hier veröffentlicht. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei konnte die Vermisste bislang nicht gefunden werden.

Können Sie Hinweise zum Aufenthalt von Lena Hartwig geben oder haben sie das Mädchen angetroffen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

