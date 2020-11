Die Nachfrage nach den aus Geraer Vlies hergestellten Atemschutzmasken ist seit dem Besuch unserer Redaktion im Traditionsunternehmen Thorey Textilveredlung Gera GmbH sprunghaft gestiegen. Das erklärte am Montag auf Nachfrage Geschäftsführer Andreas Ludwig. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Am 14. Oktober hatte er noch berichtet, dass das Unternehmen und weitere an der Entwicklung beteiligten Partner keinen Absatz für die von der Landesentwicklungsgesellschaft Ende März per Telefonanruf gewünschte Maskenproduktion finden. Knapp drei Wochen später sagt er am Telefon: „Wir haben 15.000 Masken verkauft. Das ist nicht schlecht“. Weil sich die Besteller aus ganz Thüringen und nur vereinzelt aus anderen Bundesländern meldeten, geht er davon aus, dass die Berichterstattung unserer Zeitung und der MDR-Fernsehbeitrag die Nachfrage auslösten.

Seit Ende August wird das Vlies produziert. Bis Mitte Oktober gab es Bestellungen „für vielleicht 5000 Stück“, so der Chef. „In einer Schicht könnten wir das Ausgangsmaterial für 10.000 Masken fertigen“, sagt Ludwig. Konfektioniert werden die Atemschutzmasken, die für den FFP-Standard zur Zertifizierung angemeldet sind, im Wartburgkreis.

