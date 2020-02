Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

15-Jähriger nach Messerangriff in Haft

Gera. Nach dem Gewaltausbruch Sonntagnacht in der Leipziger Straße in Gera, bei dem in der Folge zwei Männer mit Messerstichen schwer verletzt wurden, hat nun die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 15-jährigen Hauptverdächtigen beantragt, berichtet Focus Online. Laut Polizei stammen die drei Verdächtigen aus Syrien und Afghanistan. Am Freitag, um 13 Uhr, soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Dieser Schritt kommt überraschend, denn bereits kurz nach der Tat hatte die Polizei die drei Verdächtigen vorläufig festgenommen, sie anschließend jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

Dass nunmehr Haftbefehl gegen den 15-Jährigen beantragt wurde, erklärte der Sprecher der Geraer Staatsanwaltschaft, Sven Schroth, gegenüber Focus Online so: Der Jugendliche habe an diesem Donnerstag versucht, sich einer Polizeimaßnahme zu entziehen, sei jedoch gefasst und in Gewahrsam genommen worden. Die Staatsanwaltschaft sieht nunmehr „den Haftgrund der Fluchtgefahr“.