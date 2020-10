18-Jährige Geraerin erhält Stipendium für drei Jahre

Wenn Manal ihre Geschichte erzählt, scheint es unglaublich, was die 18-Jährige schon hinter sich hat. Aufgewachsen im nördlichen Irak musste ihre Familie 2014 vor Krieg und Verfolgung fliehen, da sie als Jesiden einer Minderheit angehörten. Nach einem langen und beschwerlichen Weg mit verschiedenen Zwischenstopps kam Familie Smuqi 2017 in Gera an. Hier geht Manal inzwischen in die 12. Klasse und hat große Pläne für ihre Zukunft. Um diese zu erreichen, hat sie Anfang Oktober ein Stipendium der Start-Stiftung erhalten.

Bildungs- und Arbeitschancen haben die 12-köpfige Familie nach Gera gelockt. Auch eine Wohnung für alle zu finden, sei hier leichter, berichteten Bekannte. Mit ihren Eltern und Geschwistern bewohnt Manal zwei miteinander verbundene Wohnungen in Lusan. Ganz einfach war es in beruflicher Hinsicht dann aber nicht. Drei ihrer älteren Geschwister haben mittlerweile Jobs oder eine Ausbildung, eine Schwester allerdings in Hessen. „Es ist schwierig für Menschen, die nicht deutsch sind, in Gera Arbeit zu finden“, sagt die junge Frau. Dabei sind alle Asylverfahren der Familie abgeschlossen und das Sprachniveau nicht schlecht. „Meine Eltern dürfen jetzt auch arbeiten“ – bei diesem Satz leuchten die Augen von Manal. Die Erleichterung darüber ist ihr anzumerken. Es war ein anstrengender Weg bis hierher.

Bürokratie in Heiligenstadt

Nach München war Heiligenstadt die zweite Station der Familie in Deutschland. Ihre jüngeren Geschwister hatten Angst, da der Vater noch nicht da war und die Mutter im Krankenhaus lag. Die wichtigsten medizinischen Begriffe habe Manal im Internet recherchiert, um zu erfahren, was mit ihrer Mutter passiert. Als 14-Jährige, die am besten von allen deutsch gesprochen hat, musste Manal die Behördenangelegenheiten regeln.

„Wenn du als Geflüchtete nach Deutschland kommst, bekommst du erstmal einen Schrank voll Papiere, die du ausfüllen muss“, beschreibt sie die Hürden beim Versuch, ihre Familie zusammenzubringen. Das erste komplizierte Wort auf Behördendeutsch? „Institution“, antwortet sie sofort, „und Asylverfahren“. Sie habe keine andere Wahl gehabt, als sich durch die Bürokratie zu kämpfen, sonst hätte es Sanktionen gegeben. Für sie rückblickend eine besonders schwere Zeit: „Ich war eine Erwachsene im Körper einer Jugendlichen.“ Nach Monaten war sie erfolgreich – und die Familie gemeinsam in Heiligenstadt.

Manal konnte endlich die Schule besuchen. Die habe ihr gefehlt in den zwei Jahren auf der Flucht. Sie nahm auch an einem Deutschkurs teil, wollte aber noch mehr lernen. Selbst in ihrer Freizeit beschäftigte sie sich mit deutscher Sprache und Kultur: „Ich habe das Wissen aufgesogen wie ein Schwamm.“ Ohne die Sorgen um ihre Familie stiegen ihre Sprachkenntnisse rasant. Wie ein Marathonlauf im Kopf habe sich das angefühlt. Ihre Lehrerin im Deutschkurs zeigte ihr den Flyer der Start-Stiftung. Diese unterstützt junge Menschen mit Migrationserfahrung, die sich sozial oder politisch engagieren, finanziell sowie mit Weiterbildungen und Workshops zu Demokratie- und Talentförderung. Manal habe sich sofort beworben, allerdings ohne Erfolg.

Ungern erinnert sie sich an die erste Zeit in Heiligenstadt – Mitschüler verloren schnell das anfängliche Interesse und viele grenzten sie wegen ihrer Herkunft aus, Lehrer wollten sie teilweise vorführen. Grund dafür waren wohl ihre noch fehlenden Sprachkenntnisse, vermutet die junge Frau heute. Ihre Kraft und Motivation, trotzdem nicht aufzugeben und weiterzulernen, damit sie später ihr Ziel verwirklichen und als Ärztin arbeiten kann, habe Manal durch das Helfen anderer Menschen gezogen. Im Wohnblock in Heiligenstadt lebten viele andere Geflüchtete, für die sie über das Büro der Sozialarbeiterin Dokumente übersetzte oder die sie zu Arztbesuchen begleitete. „Ich konzentrierte mich nicht mehr darauf, was Mitschüler denken, sondern konnte helfen. Ich bin dadurch selbstbewusster geworden“, fasst sie zusammen.

Erfolgreich in Gera

Seit 2017 lebt die Familie in Gera. An der Debschwitzer Schule hat Manal ihren Realschulabschluss gemacht, mit einem Durchschnitt von 1,8. Stolz erzählt sie, dass sie als nächstes Abitur machen möchte und gerade die 12. Klasse an der SBBS Wirtschaft und Verwaltung besucht. Hier versucht sie nun, Vorurteile zwischen Kulturen abzubauen. Beispielsweise habe sie mal einen Mitschüler zum Essen nach Hause eingeladen. Nachdem er in der Schule anderen erzählt habe, wie lecker das war, meinten alle: „Wir müssen zu Manal“. Auch in Gera hilft sie Geflüchteten beim Übersetzen: mit Kurdisch als Muttersprache, Arabisch als erster Fremdsprache sowie englisch und deutsch. Durch Corona und das höhere Pensum in der Schule sei das aber in den letzten Monaten weniger geworden.

Insgesamt viele Gründe, sich ein zweites Mal für das Start-Stipendium zu bewerben. Ihre beeindruckenden schulischen Leistungen und ihr Engagement haben die Stiftung überzeugt und ihr als einziger Geraerin in diesem Jahr das Stipendium gebracht. Thüringenweit erhielten es fünf der insgesamt über 1000 Bewerber. In den nächsten drei Jahren kann sie damit Berufsmessen und Orientierungstage besuchen und gemeinsam mit anderen Stipendiaten Projekte auf die Beine stellen, die Engagement und Demokratieverständnis fördern. Zuerst wird es im November um das Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung gehen. „Das Stipendium wird mich weiterbringen und mir helfen, meine Persönlichkeit zu entwickeln und meine Ziele zu erreichen“, sagt die 18-Jährige zielstrebig.

Erst Abitur, dann Medizinstudium

Diszipliniert arbeitet sie schon jetzt täglich. Für Schul- und Freizeitaktivitäten gibt es einen straffen Zeitplan. „Das ist schon anstrengend, aber ich setze Prioritäten und plane.“ Neben der Schule schreibt sie mit ihrer 19-jährigen Schwester Alia ihre Lebensgeschichte auf, lernt stricken und französisch, geht mindestens zweimal pro Woche joggen. „Sport ist eine große Leidenschaft von mir“, betont sie. Beim Laufen könne sie Stress, auch emotionalen, am besten abbauen. Außerdem habe ihr das Laufen gezeigt, dass „Grenzen, die nur im Kopf sind, nicht existieren“.

Nach dem Abi will Manal unbedingt Medizin studieren, am liebsten in Jena, Göttingen oder in der Nähe ihrer älteren Schwester in Hessen. Sie möchte später für Ärzte ohne Grenzen arbeiten und ein Waisenhaus für obdachlose Kinder eröffnen: „Kein Kind soll das erleben müssen, was ich erlebt habe. Ich weiß, dass ich nicht alle retten kann, aber wenigstens ein paar.“