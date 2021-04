18-Jährige verletzt sich bei Unfall in Gera

Gera. In Gera sind in einem Kreuzungbereich zwei Autos miteinander kollidiert. Dabei wurde eine junge Frau verletzt.

Am Montagabend sind im Kreuzungsbereich der Plauenschen Straße/ Meuselwitzer Straße in Gera zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei eine 18-Jährige leicht verletzt und musste in der Folge medizinisch versorgt werden.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.