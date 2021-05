18-Jähriger stiehlt Bier aus Bollerwagen in Gera - Streit in der Straßenbahn

Gera. Am Himmelfahrtstag stiehlt ein Jugendlicher Bier aus dem Bollerwagen einer Wandergruppe in Gera vor einer Tankstelle. Die Polizei leitet daraufhin eine Fahndung nach ihm ein.

Nachdem Donnerstagabend der Geraer Polizei die Auseinandersetzung mehrerer Personen im Bereich einer Tankstelle in der Leibnizstraße gemeldet wurde, rückten Polizeistreifen zum Einsatzort aus. Vor Ort wurde bekannt, dass sich ein 18-Jähriger mit seinen Begleitern einer Wandergruppe von fünf Personen näherte und diesen aus einem Handwagen Bierflaschen stahl, berichtet die Polizei. Als die Bestohlenen den Dieb auf seine Tat ansprachen, drohte er diesen und zeigte ein Messer. Anschließend flüchteten der Täter und seine Begleiter. Bei der Fahndung konnte der 18-Jährige im Bereich des Franzosenweges gestellt werden. Gegen ihn wird nunmehr ermittelt.

Zwei Männer (29 und 35 Jahre) gerieten am Donnerstagabend in der Langen Straße verbal aneinander. Im Anschluss dessen trugen laut Polizei beide ihren Streit mit Fäusten aus und verletzten sich. Der 35-jährige, stark alkoholisierte Mann wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.

Streit in der Straßenbahn

Am Donnerstagnachmittag kamen mehrere Polizeistreifen aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Otto-Dix-Straße und fortfolgend auf dem Biermannplatz zum Einsatz. Vor Ort wurde bekannt, dass es in der Straßenbahnlinie 1 zur wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den zwei Personengruppe kam, berichtet die Polizei.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, flüchteten die Beteiligten in verschiedene Richtungen. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort konnten zwei leicht verletzte Beteiligte (17 und 18 Jahre) angetroffen und in der Folge medizinisch versorgt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen die Hinweise zum Geschehen sowie zu den Beteiligten geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon: 0365 / 829-0 zu melden.