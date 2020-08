Nach dem Angriff auf den Polizisten wurde der 19-Jährige in Gewahrsam genommen. (Symbolbild)

Gera . In Gera wurde einem Polizist bei einem Einsatz ins Gesicht geschlagen. Den Übeltäter erwarten jetzt zwei Strafverfahren.

19-Jähriger schlägt in Gera Polizist ins Gesicht

Am Samstagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Rudolstädter Straße in Gera ein Moped beschädigt worden sei. Laut Polizei konnte dort auch der Tatverdächtige ausfindig gemacht werden.

Nachdem dem 19-Jährigen ein Platzverweis erteilt wurde, habe er einem Polizisten ins Gesicht geschlagen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der mit 1,9 Promille alkoholisierte Jugendliche in Gewahrsam genommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sei gegen ihn eingeleitet worden.