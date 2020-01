In der Geraer Calvinstraße regte sich vor nicht allzu langer Zeit Widerstand gegen Straßenausbaubeiträge für die Straßenentwässerung.

191.000 Euro an Ausbaubeiträgen werden in Gera noch erhoben

Auch wenn in Thüringen die Straßenausbaubeiträge, also die finanzielle Beteiligung von Grundstückseigentümern an bestimmten Straßenbaumaßnahmen, abgeschafft wurden, müssen einige Geraer noch mit Bescheiden für zurückliegende Arbeiten rechnen. Wie die Geraer Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer im Bauausschuss erklärte, betreffe das 17 Baumaßnahmen, für die die Stadt die Beiträge ziehen müsse.

Insgesamt, sagt sie, müssten Beitragsbescheide in Höhe von insgesamt etwa 191.000 Euro versendet werden. Welche Maßnahmen das konkret betrifft und wie viele Bescheide verschickt werden müssen, wird auf Nachfrage von der Stadtverwaltung nicht genau beantwortet. Es handele sich um Maßnahmen, bei denen in den Jahren 2016 bis 2018 die Beleuchtung beziehungsweise Straßenentwässerung erneuert oder verbessert worden sei, heißt es aus dem Rathaus, und zur Zahl der Bescheide: „Die genaue Anzahl kann derzeit nicht angegeben werden, da sich diese Maßnahmen derzeit erst im Vorbereitungsstadium der Beitragsabrechnung befinden.“ Bei den Straßenausbaubeiträgen, so erklärte Simone Prüfer im Ausschuss, würden mit Blick auf die Gesetzesänderung im Freistaat nunmehr drei Fälle unterschieden. Baumaßnahmen, die bis Ende 2018 beendet wurden, bei denen also bis dahin die letzte Unternehmerrechnung einging, müssten gegenüber den Anliegern beschieden werden. Das betrifft eben jene 17 Baumaßnahmen. Hier soll aber noch eine Härtefallregelung zum Tragen kommen. Der zweite Fall seien Maßnahmen, die 2018 begonnen und 2019 beendet wurden. Dafür könnten die üblicherweise auf Anlieger umzulegenden Kosten auf Antrag vom Land gefördert werden. Dies betreffe konkret die Plauensche Straße (Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün) und die Ruckdeschelstraße (zwischen Kupferstraße und Aalichtstraße – Beleuchtung), erklärt die Stadt auf Nachfrage. Fall drei sind die ab 2019 begonnenen Arbeiten. Hier sollen die finanziellen Ausfälle durch den Wegfall der Beiträge vom Land über einen pauschalen Prozentsatz erstattet werden. Der sei aber noch nicht beziffert, hieß es im Ausschuss, was Norbert Geißler (CDU) kritisierte. Uwe Raubold (Linke) riet der Verwaltung vielsagend, auf die korrekte Berechnung der Ausbaubeiträge zu achten, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Er gehört auch der „Bürgerinitiative gegen zu hohe Kommunalabgaben“ an, die sich schon länger mit dem Thema befasst und immer wieder Bürger bei Widersprüchen gegen Ausbaubeiträge beraten und unterstützt hat.