Gera/Schleiz. Die Polizei hat in Gera einen 21-Jährigen aus Schleiz festgenommen, der eine hohe Menge Drogen und Bargeld bei sich hatte.

21-jährigen Drogendealer aus Schleiz in Gera festgenommen

Am Donnerstag wurde ein 21-jähriger Mann in Gera wegen Drogen festgenommen. Wie die Polizei am Freitag berichtet, fanden die Beamten bei der Person circa 400 Gramm Marihuana und circa 10 Gramm Methamphetamin.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 21-Jährigen in Schleiz wurden etwa 10.000 Euro Bargeld gefunden. Außerdem wurde auch hier eine geringe Menge Drogen sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

