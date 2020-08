Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

23 Lebensbäume ausgerissen - Zeugen zu zwei Unfällen gesucht

Fahrradfahrer verletzt: Zeugen gesucht

Am 8. August gegen 12.30 Uhr kam in der Reichstraße, in Höhe des Kinos, ein 35-jähriger Radfahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich. Nun sucht die Polizei neben weiteren Zeugen des Unfalles vor allem den Fahrer eines hellbraunen / beigen PKW, welcher zur genannten Zeit ebenfalls die Reichsstraße entlang fuhr. Beim Fahrer soll sich um einen älteren, nicht näher beschriebenen Mann handeln.

Des Weiteren suchen die Geraer Ermittler den Ersthelfer, welcher am Unfallort den Radfahrer zu Hilfe kam. Der Helfer war mit einem schwarzen VW unterwegs und wurde durch Zeugen auf ca. 40-50 Jahre geschätzt.

Sowohl der unbekannte Fahrer als auch der Ersthelfer sowie weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer:0365-8290, zu melden.

23 Lebensbäume ausgerissen

In der Nacht zu Samstag rissen unbekannte Täter 23 Lebensbäume aus dem Boden eines Grundstückes in der Friedrich-Engels-Straße in Gera. Die Pflanzen dienten der Grundstücksumfriedung. Es werden durch die Geraer Polizei Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den noch unbekannten Tätern geben können. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 0365-8290 entgegen.

Unfall mit drei Autos

Am 27. Juli gegen 11.35 Uhr kam es in der Geraer Christian-Schmidt-Straße zum Unfall mit drei Fahrzeugen (Opel, VW, Mazda), so dass die Polizei zum Einsatz kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, an allen drei Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen geben können: Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 /829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Moped-Fahrer verletzt

Am Sonntag gegen 17.15 Uhr fuhr in Auma-Weidatal der 44-jährige Simson-Fahrer auf der Petzoldstraße aus Richtung Horlbeckstraße kommend. Ein 43-jähriger Dacia Fahrer kam ihm entgegen, um in die Horlbeckstraße einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Zweiradfahrer von der rechten Fahrbahnseite ab und kollidierte mit dem Pkw. Durch den Unfall wurde der Kradfahrer verletzt, beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

