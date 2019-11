Polizeimeldungen für Gera Mann greift in Gera Polizisten an - Räderdiebe - Transporter ausgeräumt

Mann greift in Gera Polizisten an - Räderdiebe - Transporter ausgeräumt

Polizisten angegriffen

Als Polizeibeamte am Donnerstagmorgen gegen 2:20 Uhr einen 29-jährigen Mann in der Heinrichsstraße kontrollieren wollte, habe dieser gegenüber den Polizisten massiven Widerstand geleistet, so dass er zu Boden gebracht werden musste. Dabei habe sich der 29-Jährige laut Polizei selbst leicht verletzt. Er müsse nun mit der Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens rechnen.

Alle Räder abmontiert

In der Nacht vom 5. zum 6. November sind unbekannte Täter gewaltsam auf ein Firmengelände im Wiesenring in Korbußen eingebrochen. Dort haben die Einbrecher laut Polizei alle vier Kompletträder samt Radmuttern von einem auf dem Gelände abgestellten VW-Transporter abmontiert und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat nun Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.

Transporter ausgeräumt

Ebenfalls in der Zeit vom 5. bis 6. November haben bisher Unbekannte an einem in der Friedericistraße abgestellten VW-Transporter die Seitenscheibe eingeschlagen und stahlen daraus diverse Papiere sowie Kleingeld. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden.