2900-Euro-Spende an Waldzoo Gera hilft, die Tiere zu ernähren

Tiere brauchen Futter. Für seine Bewohner bewirtschaftet der Tierpark Gera eine etwa sechs Hektar große, gepachtete Futterfläche, sagt Ulrich Fischer. Und dafür wiederum braucht es Gerät, unter anderem einen Traktor, so der Tierparkleiter. Noch in diesem Jahr müsste man einen neuen anschaffen, erklärt er seinen besonderen Gästen. „Der Traktor und ein Multicar sind dran, dafür haben wir jetzt bereits 54.000 Euro zusammen und müssen nun schauen, ob es Fördermöglichkeiten gibt.“

Mit 2900 Euro, die bereits im Dezember überwiesen wurden, hat die WBS Training AG einen nicht unerheblichen Anteil an dieser Summe. Mit dieser Spende bedachte das Ostthüringer Team des privaten Bildungsträgers für berufliche Förderung und Umschulung das beliebte Geraer Ausflugsziel. Am Freitag schaute ein großer Teil der achtköpfigen Belegschaft aus Gera und Jena im Tierpark vorbei, um sich von dessen Chef über die Verwendung informieren zu lassen.

An den deutschlandweit 200 Standorten von WBS würden jedes Jahr die Mitarbeiter zu Spendensammlungen für gemeinnützige Projekte oder Einrichtungen aufgerufen. So seien nach Unternehmensangaben 2019 über 290.000 Euro zusammengekommen. Die Teams vor Ort dürften den Empfänger bestimmen. Da man nun seit 2011 am Standort in der Geraer Friedrich-Engels-Straße zu finden ist und auch einige Mitarbeiter den Tierpark mit seiner Eisenbahn schon aus Kindertagen kennen und heute mit den eigenen Kindern besuchen, hatte man die Idee, hierhin zu spenden. Zumal die Mitarbeiter auch die schweren Sturmschäden im vorigen Jahr verfolgt hätten.

„Das war eine sehr angenehme Überraschung“, sagt Ulrich Fischer, der sich prinzipiell über jede Spende für den Tierpark freue, doch sie in dieser Höhe nicht unbedingt erwartet hätte. Und er spricht seinen Besuchern, die passenderweise auch Bürohund Luna dabei haben, eine etwas langfristigere Einladung aus: „In zwei Jahren hat der Tierpark 60. Geburtstag.“.