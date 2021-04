Der 50-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er trotz allen Bemühungen verstarb. (Symbolbild)

50-Jähriger kommt in Gera von der Straße ab und stirbt

Gera In Gera ist ein Mann nach einem Unfall trotz Reanimationsmaßnahmen im Krankenhaus verstorben. Die Ursache für den Unfall ist noch vollkommen unklar.

Polizei und Rettungsdienst sind in der Nacht auf Freitag in der Straße des Friedens / Dr.-Schomburg-Straße in Gera zum Einsatz gekommen, da von dort ein Verkehrsunfall mit einem offensichtlich alleinbeteiligten Auto gemeldet wurde.

Wie die Polizei mitteilte, leiteten die Rettungskräfte bei dem 50-jährigen Fahrer unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein, die im Klinikum fortgesetzt werden mussten. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann im Anschluss im Krankenhaus.

Nach aktuellem Stand befuhr der Autofahrer die Straße des Friedens, als er aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe der Einfahrt zur Notaufnahme von der Straße abkam und nach einer Drehung neben der Fahrbahn zum Stehen kam.

Die Straße war aufgrund der Unfallaufnahme bzw. der Bergungsarbeiten bis in die Morgenstunden zum Teil voll gesperrt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen nun aufgenommen.