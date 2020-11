5100 Mund-Nasen-Bedeckungen für Schulen in Weida gespendet

Das Matratzenwerk Breckle in Weida produziert in der Coronakrise auch Mund-Nasen-Bedeckungen (Archivfoto).

5100 Mund-Nasen-Bedeckungen hat die Weidaer Firma Breckle der Stadt gestiftet, um sie an Einrichtungen zu verteilen, wo sie benötigt werden. Davon berichtete in der Weidaer Stadtratssitzung Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG). Man habe sich entschieden, die Spende an den sieben Schulen der Stadt und ihrer Ortsteile zu verteilen: drei Grundschulen, die Comenius-Förderschule, die Schule an der Weida sowie die Max-Greil-Regelschule und das Dörffel-Gymnasium.