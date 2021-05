63-Jährige auf dem Weg zur Arbeit sexuell beleidigt

Gera. Zwei junge Männer haben eine in Gera eine Frau auf dem Weg zur Arbeit beleidigt. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei gaben sie sich wenig einsichtig.

In den frühen Morgenstunden des Pfingstmontags gegen 3.25 Uhr wurde eine 63-jährige Frau auf dem Weg zur Arbeit an der Straßenbahnhaltestelle Keplerstraße in Gera von zwei jungen Männern auf unflätige Art sexuell beleidigt.

Beim folgenden Polizeieinsatz gaben sich die alkoholisierten 21 und 22 Jahre alten Männer renitent und kamen dem angeordneten Platzverweis nicht nach.

Daraufhin wurden beide Männer laut Polizei in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Männer feiern trotz Corona eine Party und kassieren Anzeigen

Fahranfänger (19) überschlägt sich mit Golf - Beifahrerin in Klinik

18-jährige Traktorfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Zu schnell in Altenburg: Auto bleibt zwischen zwei Bäumen stecken

Radfahrer stößt mit drei Autos zusammen und wird schwer verletzt