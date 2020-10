7. Generation in Gera schließt zum Jahresende

Laden zu vermieten, steht am Schaufenster des Geschäftes „7. Generation“ auf der Sorge 8 (Hinter der Mauer) in Gera. Hier hat seit Mitte Juni Bianca Beyse ihr kleines Domizil. Ein Traum ging in Erfüllung. Modedesign und Maßschneiderei bietet sie an. Ende des Jahres schließt die 36-Jährige für immer diese Tür. „Leider“, sagt die ausgebildete Damenmaßschneiderin und studierte Modedesignerin. Traurigkeit schwingt in ihrer Stimme mit. „Aus persönlichen Gründen muss ich mein Geschäft zu machen. Dabei lief es so gut an. Es gab Aufträge für Masken, Röcke und sogar für Korsagen. Viele Leuten kamen zu mir, brachten ihre Kleidung zum Ändern, weil der Laden auch so zentral lag.“

Ihr Gewerbe will Bianca Beyse weiterführen. „Als Reisegewerbe. Im nächsten Jahr möchte ich in einem VW Bus meine Arbeit fortsetzen. Darin befindet sich dann meine Schneiderei“, so die junge Frau. Ich hole bei den Leuten die Sachen ab und bringe sie wieder.“ Auch auf Märkten würde dann ihre mobile Schneiderei zu finden sein. Im Januar soll das Projekt starten. Obwohl sie gern auf der Sorge geblieben wäre, glaubt Bianca Beyse, dass die Kunden ihr die Treue halten werden. „Nähen macht mich glücklich“, sagte sie im Juni zur Eröffnung. „Das ist heute noch so. Es schafft Zufriedenheit.“ Nach wie vor will sie aus alten Sachen Neues kreieren. Deshalb sei ihr Nachhaltigkeit wichtig. „Man muss nicht alles wegwerfen. Auch künftige Generationen sollen ihren Platz auf der Erde finden, auch die siebte.“