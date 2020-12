73 weitere Fälle in Gera, aber Corona-Inzidenzwert sinkt

In Gera ist am Dienstag die Zahl der neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen um weitere 73 gestiegen. Damit steigt die Gesamtzahl der Coronafälle seit dem Frühjahr auf 1769. Gesunken ist trotz der hohen Zahl an neuen positiven Tests die Sieben-Tage-Inzidenz für Gera, von 432,75 auf 393,0. Corona-Blog: Neuinfektionen in Thüringen auf Höchststand

Leider werden in den statistischen Zahlen auch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus ausgewiesen, deren Zahl sich in Gera auf nunmehr 62 erhöht. Seit Montag und zunächst bis 11. Januar gilt eine modifizierte Allgemeinverfügung in der Stadt.