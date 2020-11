Ab Montag kommen die Märchen in Geras Innenstadt

Der Märchenmarkt fällt zwar aus, aber auf ihre Märchenfiguren müssen die Geraer auch in diesem Jahr nicht verzichten. Kulturamtsmitarbeiter Andreas Birkhof und seine Kollegen werden die derzeit noch im Kuk eingelagerten Märchenfiguren wieder in der Innenstadt aufstellen.

Er sträubt sich gegen den Begriff Absage, auch wenn es faktisch eine ist. Man mache es anders in diesem Jahr, betont Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) mit Blick auf die Vorweihnachtszeit, in der eigentlich der Märchenmarkt für eine volle Innenstadt sorgt. Die kann und darf es aber 2020 in der noch nicht überstandenen Corona-Krise nicht geben, und deshalb stellte der OB gemeinsam mit Kulturamtsleiterin Claudia Tittel am Freitag die Alternative für den traditionellen Märchenmarkt vor.