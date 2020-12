Acht Vereine freuen sich auf Spenden

Die Energieversorgung Gera startet am 1. Dezember 2020 ihre Weihnachtsaktion.

Acht neue Crowdfunding-Projekte starten am 1. Dezember gleichzeitig auf der Förderplattform „Gera Crowd“ der Energieversorgung Gera GmbH (EGG). Das Unternehmen verzehnfacht außerdem den Fördertopf im Dezember im Rahmen einer Weihnachtsaktion von 500 auf 5.000 Euro. Zusätzlich verdoppelt die EGG die Spende aus ihrem Fördertopf von 10 auf 20 Euro. Pro Spende ab 10 Euro aus der Bevölkerung gibt die EGG also weitere 20 Euro dazu, teilt das Geraer Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Acht Vorhaben mit unterschiedlichsten Projektideen werben ab sofort auf der Internetseite der Förderplattform um Spenden aus der Bevölkerung. Dabei variieren die Projektzwecke von der Unterstützung für Kinder- und Bildungseinrichtungen, über die Veranstaltung eines Musik-Festivals bis hin zur Sanierung eines Denkmals.

Folgende acht Projektstarter stellen sich vor:

• Förderverein Freie Waldorfschule Gera e.V.

• Studentenförderverein Gera

• Musik für Gera e.V.

• Besondere Kinder Gera und Landkreis Greiz e.V.

• Jumpers – Jugend mit Perspektive

• Diakonieverein Carolinenfeld e.V.

• Volkssolidarität Kreisverband Gera e.V.

• Heimatfreunde Cretzschwitz

Jeder Spender kann sein persönliches Herzensprojekt auf der Gera Crowd unterstützen. Es können bereits Kleinbeträge ab 1 Euro gespendet werden. Ab einer Spende von 10 Euro legt die EGG zusätzliche 20 Euro aus dem Fördertopf des Unternehmens dazu. EGG-Prokurist Rüdiger Erben: „In der Weihnachtszeit rücken Menschen zusammen, denken vermehrt an ihre Mitmenschen und unterstützen einander. Mit der Gera Crowd möchten wir den bewundernswerten Einsatz der Macher/innen und Engagierten in unserer Region belohnen und erhöhen deshalb unser Engagement auf der Gera Crowd. Jeder kann nun für die Projekte spenden und dazu beitragen, dass alle acht Projektideen erfolgreich und damit schon bald verwirklicht werden können“.

Alle Projekte unter www.gera-crowd.de