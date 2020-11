Adresse für Wohn-Investition in Gera bleibt vorerst geheim

Die SIM Gruppe will in Gera in ein Wohnhaus investieren. (Symbolfoto)

Gera. Die SIM Gruppe will zwei Millionen Euro in ein Wohnhaus in der Stadtmitte Geras investieren und Loftwohnungen verkaufen.

Zwei Millionen Euro, die in ein Wohnhaus in der Geraer Innenstadt investiert werden sollen – Mit dieser Nachricht hat sich vor wenigen Tagen die SIM Gruppe mit Sitz in Berlin und Jena an unsere Redaktion gewandt. Allein, aus der Adresse macht der „Immobilieninvestor und Asset-Manager mit Schwerpunkt auf bezahlbaren Wohnraum“ auch nach mehrmaliger Nachfrage derzeit noch ein Geheimnis.