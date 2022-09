Auftakt in der in der Grundschule „Am Bieblacher Hang“.

Aktionstag in Gera-Bieblach

Gera. Viele Angebote in dem Geraer Stadtteil

Nachdem vor einem Jahr der Stadtteil Lusan im Mittelpunkt stand gibt es am Mittwoch einen „Aktionstag Bieblach“. Veranstaltungen und Infostände haben unter anderem der Jugendclub Shalom, der Deutsche Familienverband, die Verbraucherzentrale, das Mehrgenerationenhaus oder die Beratungsstelle der Diakonie angeboten. In der Grundschule „Am Bieblacher Hang“ gab es in der Sporthalle mit einem Programm der Musikschule Heinrich Schütz die offizielle Eröffnung. Die Kinder waren begeistert und hatten viel Spaß. pm