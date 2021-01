Alle Bundeswehreinsätze in Geraer Pflegeheimen beendet

Gera. Derzeit helfen in Gera keine Bundeswehrsoldaten in Pflegeheimen. Nicht nur im Seniorenpflegeheim Landgut Rubitz des Arbeiter-Samariter-Bundes Regionalverband Ostthüringen, sondern auch im Katholischen Seniorenheim Edith Stein in Gera-Lusan wurden die Einsätze inzwischen beendet. Das erklärt die Stadtverwaltung am Montag, dem 18. Januar, auf Nachfrage unserer Redaktion. In Lusan dauerte der Einsatz von drei Soldaten vom 23. bis 30. Dezember. Vorigen Freitag lief das Amtshilfeersuchen für ebenfalls drei Soldaten in Rubitz aus, die dort seit dem 9. Dezember bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten unterstützt hatten. Eine Verlängerung sei an beiden Standorten nicht erforderlich gewesen.

Unabhängig davon wurden vorige Woche sechs neue Soldaten in der Stadtverwaltung begrüßt, die in der Kontaktnachverfolgung bis Ende Januar tätig sind. Ein siebenter Soldat sei in der am 13. Januar eröffneten Impfstelle im Ärztehaus in der Johannes-R.-Becher-Straße eingesetzt. (eig)