Peter und Sabine Meister richten die letzte Ware, bevor sie am 15. Januar 2021 ihren Bioladen in Brahmenau eröffnen.

Brahmenau An drei Tagen in der Woche bietet das Geschäft Bio- und regionale Produkte

Am Freitag, 15. Januar, öffnet Meisters Bioladen in Brahmenau

Am Freitag, dem 15. Januar, 10 Uhr öffnet das Holzhaus am Eingang von Brahmenau in der Söllmnitzer Straße 1a seine Tür. Es ist Meisters Bioladen, der ab sofort immer donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr geöffnet haben wird.

Mit dem Bioladen & Café erfüllen sich die Meisters einen weiteren Traum. Denn Ende des vergangenen Jahres hatten sie in der Söllmnitzer Straße bereits eine Holzhütte eröffnet, in denen Lebensmittelautomaten stehen. Bio-Eier, Biofleisch und Bionudeln gehören unter anderem zu deren Sortiment. Diese Produkte wird es nun auch im Laden geben, neben Wurst, Gemüse und vielem mehr. Das gesamte Sortiment ist Bioware beziehungsweise regional, wie Peter Meister erklärt. "Wir achten auf die entsprechenden Bio-Zertifikate und wollen aber auch die regionalen Anbieter unterstützen. Die Qualität muss stimmen. Wir haben hier keine billige Discounterware."

Das Café, das eigentlich zum Konzept von Peter und Sabine Meister dazugehört, muss coronabedingt vorerst noch geschlossen bleiben. Kuchen soll es aber ab heute trotzdem schon geben. Vier Sorten und frisch gebacken - zum Mitnehmen eben. Hier wollen die Meisters schauen, was gefragt ist und ihr Angebot über die Zeit hin anpassen. Sobald die Gastronomie wieder öffnen darf, werde es im Bioladen ein Café geben. Im Sommer dann auch auf der Terrasse. In den kommenden Woche werde das Außenareal noch gestaltet.

Mit dem Start ihrer Automaten sind die Meisters zufrieden. Gut 400 Einkäufer konnten bisher registriert werden. Dabei kämen die Menschen nicht nur aus den umliegenden Dörfern, sagt Peter Meister. Aus Altenburg, Gera und dem Burgenlandkreis kämen die Käufer. Auch von der Autobahn sei der ein oder andere schon abgefahren - extra für den Kauf von Bioprodukten, erzählt Meister.