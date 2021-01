Amazon in Gera: Rund 1000 neue Jobs im ersten Jahr

Der Online-Versandriese Amazon äußert sich erstmals ausführlich zu seiner Ansiedlung im Geraer Industriegebiet Cretzschwitz. Verbunden mit der offiziellen Ankündigung des künftigen Logistikzentrums Gera, über das diese Zeitung bereits im August 2020 berichtete, gibt Amazon den Startschuss für die Personalsuche am Standort. Immerhin, so die Ansage des Konzerns, sollen bereits im ersten Betriebsjahr rund 1000 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Nachdem Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) in einem Video die Eröffnung des Standortes für Sommer ankündigte, erklärt das Unternehmen, dass das Logistikzentrum „vor der Weihnachtssaison 2021“ in Betrieb genommen werde. Amazon rechne damit, am Ende rund 130 Millionen Euro in den Standort Gera investiert zu haben. Dafür entsteht seit dem Baubeginn im April 2020 ein großer Neubau mit 43.000 Quadratmetern auf drei Etagen, in den nach Unternehmensangaben allein rund 1600 Tonnen Stahl und 42.000 Kubikmeter Ortbeton verbaut werden. Dazu komme unter anderem kilometerlange Förder- und moderne Robotertechnik.

Erste Stellenangebote sind bereits inseriert

„Amazon beginnt in den nächsten Wochen mit der Einstellung einer Reihe von Mitarbeitern für das Logistikzentrum in Gera, insbesondere Führungskräfte und Techniker“, heißt es in einer Presseinformation des Unternehmens. Erste Jobs wurden bereits auf der firmeneigenen Job-Plattform veröffentlicht, die nun nach und nach ergänzt werde. Außerdem, erklärt Amazon-Sprecher Thorsten Schwindhammer, stünde man für die Mitarbeitersuche in Kontakt mit der Arbeitsagentur Altenburg-Gera.

In der Medieninformation wird unter anderem Armin Cossmann, Regionaldirektor Operations bei Amazon Deutschland zitiert, laut dem die Mitarbeiter „vom ersten Tag an wettbewerbsfähige Löhne und umfassende Zusatzleistungen“ erhalten würden. Er freue sich auf „1000 neue Vollzeitarbeitsplätze in Gera und der Region“. Das sind immerhin doppelt so viele wie am ersten und bisher einzigen Thüringer Amazon-Standort, dem Verteilzentrum in Erfurt, in dem nach Unternehmensangaben 500 Menschen arbeiten.

Auslegung für Ausbau der B2-Kreuzung kurzfristig verschoben

Johannes Weingärtner, der das mit Gera vergleichbare Logistikzentrum im rheinland-pfälzischen Frankenthal leitet, erklärt in der Mitteilung zum Aufbau des Standortes: „Wir starten vor der Versendung des ersten Paketes mit einem kleineren Kernteam von über 100 Mitarbeitern.“ Dieses werde bis zum eigentlichen Start auf über 200 Mitglieder anwachsen. „Wir wollen für unsere Kunden natürlich in der Weihnachtssaison 2021 voll da sein“, sagt er.

Laut Amazon-Sprecher Schwindhammer rechne man bis auf die Weihnachtssaison mit maximal 190 Lkws, die täglich das Logistikzentrum ansteuern und wieder verlassen würden. Eigentlich sollte dieser Tage eine öffentliche Auslegung im Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der B2-Kreuzung am künftigen Amazon-Standort erfolgen. Die Auslegung war aber kurzfristig durch das Landesverwaltungsamt abgesagt worden, „weil die eingereichten Unterlagen nicht vollständig waren“, wie es aus der Behörde auf Nachfrage heißt. Am Verfahren werde aber festgehalten, eine Auslegung erfolge, sobald die Unterlagen vollständig sind. Das Landesamt für Bau und Verkehr hatte zuletzt gegenüber unserer Redaktion vom Ausbau des Knotenpunktes mit mehreren Abbiegespuren und Ampelanlage gesprochen.

Hintergrund: Die wichtigsten Infos zu Amazon Deutschland und dem Geraer Logistikzentrum: