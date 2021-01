Amtshilfe im Landgut Gera-Rubitz beendet

Gera-Rubitz. Feierlich ging es zu, als am Freitag zwei Bundeswehrsoldaten des Panzerpionierbataillons Gera-Hain im Seniorenpflegeheim Landgut Rubitz des ASB Regionalverbandes Ostthüringen in Gera verabschiedet wurden. Es war das erste Heim in Gera, das diese Hilfe in Anspruch nahm. Die Kollegen auf Zeit waren dabei, die ASB-Geschäftsführerin Anke Krause und Verbindungsoffizier Bengt Fuchs aus dem Krisenstab der Stadt Gera.

Gemeinsam dankten sie den Soldaten Andreas Lavrinov und Sebastian Henselin, auch mit kleinen Geschenken. Seit dem 9. Dezember unterstützten sie, anfangs zu dritt, die Mitarbeiter im Pflegeheim mit 77 Plätzen. Gestattet war die Hilfe nur für hauswirtschaftliche Aufgaben wie das Portionieren der Speisen, den Aufwasch und andere Reinigungsarbeiten. Dabei war jeder Soldat einem Wohnbereich zugeordnet. „Das war eine richtig tolle Sache. Wir waren nach dem Corona-Ausbruch in großer Not“, erinnert Anke Krause. Das Amtshilfeersuchen habe man nicht über den 15. Januar hinaus verlängern müssen. Die meisten Mitarbeiter seien nach Krankheit oder Quarantäne wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. „Eine Mitarbeiterin ist noch schwer erkrankt. Ihr wünschen wir gute Besserung“, sagt die Chefin.

Am 11. November hatte das Corona-Virus zunächst unbemerkt den Weg ins Heim gefunden. Ein Drittel der 63 Beschäftigten fielen zwischenzeitlich aus. Die verbliebenen Mitarbeiter arbeiteten dann teilweise Zwölf-Stunden-Schichten. Aus eigener Kraft sei der Betrieb nicht mehr aufzuhalten gewesen, obwohl Auszubildende und Rettungssanitäter im Heim eingesetzt wurden. Mitte Dezember traf sich Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) mit den Soldaten vor den Türen des Seniorenpflegeheimes und bedankte sich bei ihnen und beim Landeskommando Thüringen der Bundeswehr. Zu dem Zeitpunkt waren sechs Bewohner gestorben. Insgesamt 14 waren es bis Mitte Januar. Inzwischen seien die Plätze bis auf einen wieder belegt, so Krause.

180 Soldaten aus Gera im Hilfseinsatz

Aktuell sind weiter 180 Soldaten vom Panzerpionierbataillon 701 in Gera-Hain in Thüringen und hauptsächlich in Sachsen im Rahmen der Amtshilfe eingesetzt, sagt Presseoffizier Florian Brück auf Nachfrage. „Es kann sein, dass sich die Zahl weiter erhöht. Täglich erreichen uns neue Anfragen“, erklärte er.

In Rubitz habe Geschäftsführerin Krause in Gesprächen festgestellt, dass die Mitarbeiter in der Notsituation sehr zusammengewachsen sind. „Ich spürte, dass sich die Soldaten wohlgefühlt haben und bekam von ihnen bestätigt, dass sie für sich was mitgenommen haben“. Voll des Dankes äußert sich auch Pflegedienstleiterin Katja Kämmerle, die mit der Unterstützung dem Stammpersonal den Rücken freihalten konnte für pflegerische Aufgaben.

Im zweiten Geraer Pflegeheim des ASB Regionalverbandes Ostthüringen im Grünen Weg konnte ein Corona-Ausbruch verhindert werden, sagt Krause. Ihr wichtigstes Ziel ist jetzt, mit dem Impfen zu beginnen. Vor Weihnachten seien Briefe an alle Angehörigen und Betreuer versandt worden. „Wir haben schon drei Mal nachgehakt. In der Woche ab 18. Januar möchte ich uns endlich anmelden“, sagt sie. Seit der zweiten Januarwoche sind zwei mobile Impfteams des ASB im Einsatz, bisher nicht in den eigenen Heimen. Dort sind die Hygienevorschriften jetzt schärfer. Besucher haben nur mit täglich aktualisiertem Schnelltest und FFP2-Maske Zutritt. Die würden Mitarbeiter schon seit September tragen.