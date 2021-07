Anton Pohlmann bleibt DRK-Präsident im Landkreis Greiz

Hohenleuben. Ronneburger Bert Böttcher wird nach über 50 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit verabschiedet.

Anton Pohlmann, der Triebeser Facharzt für Allgemeinmedizin, wurde erneut, einstimmig zum ehrenamtlichen Präsidenten des DRK-Kreisverbandes Landkreis Greiz gewählt. Darüber informiert der Verband in einer Mitteilung.

Zur DRK-Kreisversammlung seien rund 50 ehrenamtliche Delegierte nach Hohenleuben entsandt worden. Neben der Wahl wurden Jahresberichte gehalten und Abschlüsse bestätigt. Zum ersten Vizepräsidenten wurde Gesundheitsbetriebswirt Dr. Ulli Schäfer aus Münchenbernsdorf erneut gewählt. Zweiter Vizepräsident und amtierender Kreisbereitschaftsleiter ist der Aumaer Werkzeugbau-Unternehmer Marco Roth. Die Bankfachwirtin Ines Morgeneyer wurde, ebenfalls einstimmig, als Schatzmeisterin bestätigt. Mit dem Schwerpunkt der Chronikerstellung wurde die Weidaerin Heidemarie Rößler als Beisitzerin beauftragt. Neu im ehrenamtlichen Präsidium sind die Aumaer Fachärztin für Nervenheilkunde Dr. Veronika Schmidt als Kreisverbandsärztin, der Ärztliche Direktor des Greizer Kreiskrankenhauses Dr. Peter Gottschalk und der ehemalige Landesregierungsdirektor Burkhard Zamboni aus Kleinbocka. Den ehrenamtlichen Bereich der Wohlfahrts- und Sozialarbeit wird Cornelia Zigeiner vom DRK Ortsverband Wünschendorf aufbauen.

Nach über 50-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit wurde der Ronneburger Bert Böttcher vom Präsidium verabschiedet. „Mit dem künftigen Präsidium sind wir mit neuen und erfahrenen Ehrenamtlichen aus allen Regionen und Professionen vom Landkreis Greiz bestens aufgestellt“, so der wiedergewählte Präsident Anton Pohlmann. Das Präsidium übe die Aufsicht über den hauptamtlichen Vorstand aus und trage die verbandspolitische Verantwortung für das Ehrenamt.

Der DRK-Kreisverband sei die größte Wohlfahrtsorganisation im Landkreis Greiz, heißt es. Ehrenamtliche Mitarbeit ist in neun Ortsverbänden, den Rot-Kreuz-Gemeinschaften wie Wasserwacht, Jugendrotkreuz, in Bereitschaften und im Katastrophenschutz möglich. Zudem habe der Kreisverband über 230 hauptamtlich Beschäftigte in der häuslichen Krankenpflege, einer Demenzeinrichtung, in der außerklinischen Intensivpflege und Heimbeatmung, in Rettungswachen, beim Fahrdienst und Krankentransport und in Kindertagesstätten.

www.drk-zeulenroda.de