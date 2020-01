Architektenwettbewerb für Weidaer Kindergarten Sonnenschein

Endlich mehr Platz im Kindergarten Sonnenschein – das sei ein Ziel, das Pfarrer Martin Schäfer bereits seit 2003 verfolge. Dabei ging es zunächst weniger darum, die derzeit 63 Plätze in dem Kindergarten der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde aufzustocken. Vielmehr sollte der pädagogischen Arbeit mehr Raum gegeben, die Bedingungen dafür verbessert und so die bestehenden Plätze erhalten werden.

„Der Platz ist sehr knapp bemessen, unter anderem mussten wir schon Räume außerhalb des Geländes anmieten, um Material auszulagern, das weniger häufig benötigt wird“, erzählt Schäfer. Nun soll diese Investition in eine Erweiterung des Kindergartens auch mit der Schaffung von fünf neuen Plätzen für Kinder unter zwei Jahren einhergehen. Eine Bedingung, um in den Genuss der vor Jahresfrist zunächst abgelehnten, nun aber als „Nachrücker“ doch bewilligten 195.000 Euro Fördermittel zu kommen. Die stammen aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020 des Bundesfamilienministeriums, sagt Sven Müller, bei der Stadt Weida für den Bereich der Kindergärten zuständig.

Nelly (von links), Franz, Ayra und Ben beim gemeinsamen Mittagessen. Foto: Peter Michaelis

Das Gebäude des Kindergartens An der Papiermühle in Weida ist städtisch, weshalb die Fördermittel über die Stadt beantragt wurden. „Wir sind sehr dankbar, dass wir sie bekommen“, sagt Müller. Etwa 20.000 Euro würde die Kirche als Eigenanteil leisten, wofür sie in den Vorjahren Zuwendungen aus der Infrastrukturpauschale zurückgelegt habe. Auch Mittel aus der Pauschale für dieses Jahr, die die Stadt vom Land erhält, sollen dafür eingesetzt werden. Nun hofft Müller auf den Haushaltsbeschluss des Stadtrates im Februar.

Aktuell laufe ein Architektenwettbewerb, in dessen Ergebnis Ende des Monats mehrere Vorschläge für die Umsetzung des Um- und Ausbaus im Kindergarten vorliegen sollen. „Wichtig sind mir dabei natürlich die Meinungen der Mitarbeiter vor Ort“, sagt Müller. Und auch Pfarrer Schäfer ist schon gespannt auf die Ideen. Ebenso gespannt blickt Kindergartenleiterin Nicole Ullrich dem Vorhaben entgegen, besonders sicher den eigentlichen Bauarbeiten, die bei laufendem Betrieb stattfinden sollen. „Das wird schon ein ordentlicher Eingriff“, ist sie sicher. Nach derzeitigem Stand sei ein Start der Arbeiten im September oder Oktober und ein Abschluss der Arbeiten im Sommer 2021 denkbar, sagt sie.

Dass es ein besonderes Jahr für den Kindergarten wird, liegt aber nicht nur an den geplanten Arbeiten, sondern auch an einer Zahl. 50 Jahre werde der Kindergarten in diesem Jahr alt, sagt Nicole Ullrich. Ob man die Doppelbelastung eines großen Festes in diesem Jahr auf sich nimmt, oder lieber im nächsten Jahr die „50+1“ mit der Einweihung des erweiterten Kindergartens verbindet, ist aber noch nicht abschließend entschieden.