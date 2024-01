Gera. Das sagen Kunden zu den Protesten in Gera und so soll es nach einem Schlichtungsgespräch im Rathaus mit den Blockaden in Leumnitz weitergehen

„Die Brötchen sind rar“, stellt am Dienstag Björn Kuhnert bei seinem Einkauf in einem Lidl-Markt in Gera fest. „Das Regal mit den Lieblingsbrötchen ist leer“, sagt der Stammkunde. Auch andere Kunden haben ihre Lieblingsbrötchen und manch anderes an frischen Waren in ihrer Stammfiliale des großen Discounters am Dienstag vermisst.