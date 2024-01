Gera. Wo zuerst gebaut wird noch vor der Planfeststellung und wo noch neu geplant werden muss.

Noch ist das Planverfahren für die Stromautobahn SuedOstLink nicht abgeschlossen. Doch werden in Ostthüringen schon in Kürze die ersten Arbeiten für den Bau der Höchstspannungsleitung beginnen, die ab dem Jahr 2027 Strom von Windenergieanlagen aus Wolmirstedt durch Sachsen-Anhalt und Ostthüringen bis zum Standort Isar bei Landshut in Bayern transportieren soll.