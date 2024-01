Gera. Ein Mann aus Gera fällt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung auf. Warum die Opfer seiner Taten schlechte Karten haben.

Er hat Molotow-Cocktails auf die Landespolizeiinspektion in Gera geworfen, die Betriebsstätte eines Unternehmens gleich zweimal in Brand gesetzt und 29 Fahrzeuge demoliert. Am Freitag hat die forensische Psychiaterin Helmburg Göpfert-Stöbe am Landgericht Gera ihr Gutachten über den 39 Jahre alten Angeklagten vorgestellt.