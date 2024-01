Gera. Unternehmen präsentieren Schülern an jeweils einem Tag ihre Ausbildungsberufe und lassen sie im Betrieb praxisnahe Aufgaben lösen. So funktioniert‘s:

In den Winterferien öffnen Unternehmen erneut Türen für Schüler aller Schulformen ab Klasse 8. Das bewährte Konzept der Tagespraktika im IHK-Schülercollege ermöglicht es den Jugendlichen, Berufe auszuprobieren und die Angebote mit ihren Interessen und Berufsvorstellungen abzugleichen. Während des Schnupper-Praktikums lösen die Teilnehmer praxisnahe Aufgaben und bekommen so Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Zudem erhalten ihre Eltern die Möglichkeit, die Unternehmen während eines Rundgangs kennenzulernen.

Kathrin Rössler, Sachgebietsleiterin Berufsorientierung in der IHK Ostthüringen, betont den Mehrwert dieser Erfahrungen aus der realen Arbeitswelt: „Die Entscheidung für einen Beruf fällt mit Praxiserfahrung deutlich einfacher. Dafür bieten wir die Tagespraktika in regionalen Unternehmen an, die in den Ferien und an Samstagen stattfinden.“ Das IHK-Schülercollege unterstützt bereits seit mehr als einem Jahrzehnt Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl. Die Vorteile für die Schüler: Berufe an einem Tag in Unternehmen ausprobieren, direkter Kontakt zu Ansprechpartnern, Technik erleben und ein IHK-Zertifikat für die Bewerbungsunterlagen.

Die Teilnahme ist kostenlos, man kann auch an mehreren Tagespraktika teilzunehmen. Ein Mittagessen wird von den Unternehmen gestellt. Anmeldungen auf www.ihk-schuelercollege.de oder unter Telefon 0365/85 53-419

Hier gibt es noch freie Plätze für Tagespraktika

3. Februar: Bio-Seehotel Zeulenroda GmbH & Co. KG: Koch/Köchin, Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie, Hotelfachmann/-frau

10. Februar: Feintool System Parts Jena GmbH: Werkzeugmechaniker/-in, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Fachlagerist/-in

10. Februar: Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG in Ronneburg: Industriemechaniker/-in, Maschinen- und Anlagenführer/-in

12. Februar: Horsch Maschinen GmbH in Ronneburg: Fertigungsmechaniker/-in, Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik, Fachkraft für Lagerlogistik

13. Februar: Rehau Industries SE & Co. KG in Triptis: Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin, Mechatroniker/-in, Elektroniker/-in, Industriemechaniker/-in, Fachlagerist/-in

13. Februar: Globus Handelshof GmbH & Co. KG, Markthalle Hermsdorf: Verkäufer/-in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Fachmann/-frau für Systemgastronomie

13. Februar: ZWA (Zweckverband zur Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland) in Hermsdorf: Fachkraft für Abwassertechnik, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

14. Februar: PI Ceramic GmbH in Lederhose: Mikrotechnologe/-technologin, Industriekeramiker/-in Verfahrenstechnik, Maschinen- und Anlagenführer/-in, Fertigungsmechaniker/-in

14. Februar: Feutron Klimasimulation GmbH in Langenwetzendorf: Mechatroniker/-in

15. Februar: Allied Vision Technologies GmbH in Stadtroda: Elektroniker/-in für Geräte und Systeme, Industrieelektriker/-in, Produktionstechnologe/-technologin, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement

15. Februar: WERU Fenster und Türen GmbH in Triptis: Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff und Kautschuktechnik, Mechatroniker/-in, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/-in

16. Februar: Jenaer Braugasthof Papiermühle GmbH & Co. KG: Koch/Köchin

16. Februar: QSIL Metals Hermsdorf GmbH in Hermsdorf: Physiklaborant/-in, Zerspanungsmechaniker/-in