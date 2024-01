Gera. Über die Krux mit den Plänen

Die Pläne für den Hochwasserschutz am Elster-Ufer in Gera-Zwötzen liegen fertig in der Schublade, die Bäume vor Ort sind längst gefällt. Allein die Realisierung des Schutzes lässt auf sich warten. Nach Auskunft des Landesamtes traten bereits bei der Vergabe der bauvorbereitenden Maßnahmen erste Verzögerungen ein - womit zwangsläufig der gesamte Zeitablauf ins Wanken geraten dürfte. Fehlende personelle Kapazitäten sowohl bei Auftraggebern als auch -nehmern werden als Gründe angegeben. Sind vielleicht die bürokratischen Hürden zum Erstellen jenes Leistungskatalogs zu hoch? Und erweist sich die Zahl derer, die die Aufträge frist- und leistungsgerecht erbringen können, mittlerweile als zu gering? Mehrere Anläufe, Nachbesserungen sind die Folge - und Zeitpläne, die aus dem Ruder laufen. Ein langer Atem ist ebenfalls bei den Elster-Abschnitten Pohlitz und Milbitz/Thieschitz/Rubitz vonnöten. Mitunter sind dort noch Klagen einzelner Grundstückseigentümer anhängig.