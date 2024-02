Gera. Regelschule in Lusan veranstaltet Tag der offenen Tür. Gäste erhalten auch Informationen über den bevorstehenden Umzug und die geplante Sanierung.

Am Freitag, dem 2. Februar, öffnet die Regelschule „Die Vierte“ in der Rudolstädter Straße 51 in Lusan von 15 Uhr bis 18 Uhr ihre Türen. Dann bietet sich für Neugierige letztmalig die Gelegenheit, im alten Schulhaus Räume, Lehrer und Projekte kennenzulernen. Auch ehemalige Schüler, Absolventen, Lehrer und Eltern sind für diesen Tag eingeladen, um Kontakte aufzufrischen und in Erinnerungen zu schwelgen.